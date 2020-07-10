Тондела, , 08:19 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Тонделой» в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Порту» голы забили полузащитник Перейра Данилу (47), форвард Мусса Марега (64) и хавбек Фабиу Виейра (95), реализовавший пенальти. У «Тонделы» отличился нападающий Ронан Херонимо (77) с пенальти.

На сегодняшний день «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии, на счету команды 76 очков. «Тондела» идёт на 15-м месте с 30 очками.

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