Хернинг, Дания, , 08:13 — REGNUM Футбольный клуб «Мидтьюллан» досрочно стал чемпионом Дании, обыграв «Копенгаген» в матче 32-го тура первенства страны. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Копенгаген» открыл счёт на 22-й минуте, отличился полузащитник Мохаммед Дарами. На 63-й минуте форвард «Мидтьюллана» Сори Каба сравнял счёт, реализовав пенальти.

На 79-й минуте нападающий «Мидтьюллана» Андерс Драйер вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте хавбек Авер Мабиль упрочил преимущество.

«Мидтьюллан» досрочно выиграл титул чемпиона Дании. Это третья победа команды — ранее клуб из Хернинга выигрывал чемпионский титул в сезонах 2014/15 и 2017/18.