Бильбао, Испания, , 07:27 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Атлетиком» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте матча счёт открыл защитник «Атлетика» Андер Капа. На 69-й минуте полузащитник «Севильи» Эвер Банега восстановил равновесие.

Победу «Севилье» принёс гол нападающего Мунира Эль-Хаддади на 74-й минуте.

На сегодняшний день «Севилья» набрала 63 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» идёт на девятом месте с 48 очками.

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