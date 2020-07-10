Бирмингем, Великобритания, , 07:12 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили полузащитники Бруну Фернандеш (27), реализовавший пенальти, и Поль Погба (58), а также форвард Мэйсон Гринвуд (45).

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идёт на 19-м месте с 27 очками.

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