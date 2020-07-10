10 июля 2020 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге на футбольном поле 9 июля встретились команды «Урал» и «Динамо» (Москва). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги 2019 и 2020 года.

Аугустиняк дарит свою футболку болельщикам Алексей Колчин © ИА REGNUM

Антон Шунин не дотягивается до мяча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Бикфалви атакует ворота московского Динамо Алексей Колчин © ИА REGNUM Бикфалви бьет по воротам Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уральцы поздравляют друг друга с победой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Болельщики на трибуне Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра завершилась счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол от «Урала» забил Отман Эль Кабир. Затем Роман Емельянов устроил гол в свои же ворота. А решающий гол забил нападающий Павел Погребняк.

Празднование мяча забититого Эль Кабиром Алексей Колчин © ИА REGNUM

Иван Ордец Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игорь Калинин Алексей Колчин © ИА REGNUM Максимилиан Филипп с мячом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сейчас «Урал» поднялся на седьмую строчку рейтинга. А «Динамо» опустилось на девятую позицию.

Эль Кабир отбирает мяч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Динамо сравнивает счет Алексей Колчин © ИА REGNUM Шунин забирает мяч на выходе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Эль Кабир и Калинин обсуждают план на игру Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: «Урал» вырвал победу над «Динамо» в компенсированное время