Екатеринбург, 10 июля 2020, 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге на футбольном поле 9 июля встретились команды «Урал» и «Динамо» (Москва). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги 2019 и 2020 года.

Аугустиняк дарит свою футболку болельщикам
Аугустиняк дарит свою футболку болельщикам
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба в воздухе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба за верховой мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бумаль против Комличенко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Внимание на мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Антон Шунин не дотягивается до мяча
Антон Шунин не дотягивается до мяча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бикфалви атакует ворота московского Динамо
Бикфалви бьет по воротам
Бикфалви атакует ворота московского Динамо
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бикфалви бьет по воротам
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уральцы поздравляют друг друга с победой
Уральцы поздравляют друг друга с победой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщики на трибуне
Болельщики на трибуне
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра завершилась счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол от «Урала» забил Отман Эль Кабир. Затем Роман Емельянов устроил гол в свои же ворота. А решающий гол забил нападающий Павел Погребняк.

Празднование мяча забититого Эль Кабиром
Празднование мяча забититого Эль Кабиром
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Григорий Иванов со своими футболистами
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Антон Шунин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жесткий стык
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Иван Ордец
Иван Ордец
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игорь Калинин
Максимилиан Филипп с мячом
Игорь Калинин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Максимилиан Филипп с мячом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перерыв на водопой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подкат Кухарчика в центре поля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жоарзиньо обыгрывает Бумаля
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сейчас «Урал» поднялся на седьмую строчку рейтинга. А «Динамо» опустилось на девятую позицию.

Эль Кабир отбирает мяч
Эль Кабир отбирает мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Динамо сравнивает счет
Шунин забирает мяч на выходе
Динамо сравнивает счет
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Шунин забирает мяч на выходе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эль Кабир и Калинин обсуждают план на игру
Эль Кабир и Калинин обсуждают план на игру
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: «Урал» вырвал победу над «Динамо» в компенсированное время