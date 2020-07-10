Тернейский район, Приморский край, , 03:50 — REGNUM На севере Приморья в рамках нацпроекта «Демография» построят четыре спортивные площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Читайте также: На Тамбовщине по нацпроекту построят пять спортплощадок под комплекс ГТО

К сентябрю в посёлках Терней и Пластун появятся новые спортплощадки. Общая сумма субсидий из краевого бюджета — около 38 млн рублей.

В Тернее, рядом со школой, универсальную площадку для игровых видов спорта построят за 17 млн.

Такую же многофункциональную площадку на территории общеобразовательной школы построят в Пластуне за 13,2 млн рублей.

Также две спортивные площадки за 8 млн рублей начали строить в Терней на придомовых территориях. Здесь можно будет играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

По краевому проекту «Спорт — норма жизни» в Приморье к 2024 году запланировано достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области по нацпроекту «Демография» в 2020 году построят пять специальных площадок для выполнения нормативов ГТО.