Ливерпуль, Великобритания, , 23:45 — REGNUM «Саутгемптон» упустил победу над соседним по таблице «Эвертоном» в рамках 34-го тура чемпионата Англии, команды сыграли вничью — 1:1.

Встреча началась в пользу гостей из Саутгемптона, их футболисты завладели инициативой в первой половине встречи. На 28-й под давлением соперника «Эвертон» нарушает правила в своей штрафной зоне, и судья назначает пенальти в ворота «ирисок». Пробивавший 11-метровый удар Уорд-Проуз не смог его реализовать, но уже на 31-й минуте за своего сокомандника реабилитируется Дэнни Ингс, открыв счет в матче — 1:0.

В концовке тайма «Эвертон» набрал обороты и с помощью быстроногого бразильца Ришарлисона сравнял счет в матче на 43-й минуте. Ришарлисон отметился 12 мячом в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Эвертон» занимает 11-е место в АПЛ с 45 баллами на счету, опережая «Саутгемптон» на одно очко.