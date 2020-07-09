Феррара, Италия, , 23:06 — REGNUM «Удинезе» продлил результативную серию с набранными очками до трех матчей, переиграв СПАЛ в 31-м туре чемпионата Италии со счетом 3:0.

Судьба победителя была определена еще в первой 45-минутке. «Удинезе» определил победителя с помощью голов аргентинца Родриго Де Паула на 18-й минуте и Стефано Окаки на 35-й.

В первой половине второго тайма СПАЛ пытался перестроить игру, использовав все четыре замены, но это не спасло их от третьего гола «Удинезе». На 81-й минуте нападающий Кевин Лазанья забил свой девятый мяч в сезоне, пять из которых были забиты после возобновления чемпионата.

СПАЛ занимает последнюю 20-ю строчку с 19 очками и уже со стопроцентной вероятность покинет итальянскую элиту. «Удинезе», набрав 35 баллов, сохраняет 14-е место.