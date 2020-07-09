Казань, , 22:49 — REGNUM «Рубин» на домашнем поле переиграл идущий третим в чемпионате «Краснодаре» и набрал очки, а также не пропустил в третьем матче к ряду.

Единственный мяч, который был забит в сегодняшнем матче 27-го тура чемпионата России, пришелся на 51-ю минуту. 22-летний полузащитник Денис Макаров, проводящий свой дебютный сезон за основную команду «Рубина», отличился своим вторым голам в чемпионате с помощью передачи хорватского защитника Уремовича Филипа — 1:0.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками на счету. Опустившийся на четвертое место «Краснодар» набрал 45 очков.