Пальма-де-Майорка, Испания, , 22:37 — REGNUM «Мальорка» забрала себе три очка в противостоянии 35-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

Счет встречи был открыт под занавес первого тайма, когда на 40-й минуте 21-летний колумбийский нападающий Кучо заставил вратаря «Леванте» вынимать мяч из сетки ворот, голевой передачей отметился Алехандро Посо. Второй и решающий гол был забит японским вундеркиндом Кубо Такефуса, который следующий сезон проведет в мадридском «Реале», на 84-й минуте. 19-летний нападающий забил свой четвертый мяч в этом сезоне.

«Мальорка» занимает 18-ю строчку чемпионата с 32 набранными баллами. Проигравший «Леванте» сохраняет позиции в середине турнирной таблицы, расположившись на 12-м месте с 43 очками.