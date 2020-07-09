Борнмут, Великобритания, , 22:17 — REGNUM «Борнмут» на своем поле добыл ничейный результат с лондонским «Тоттенхэмом», но так и не вышел из безвыиграшной серии в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

Матч завершился с сухим ничейным счетом — 0:0, однако мяч все же смог побывать в сетке ворот. На 90-й минуте встречи решением арбитров при помощи системы ВАР был отменен гол в ворота «Тоттенхэма», была зафиксирована игра рукой со стороны игрока «Борнмута».

Следовательно, безвыиграшная серия «Борнмута» продлилась до девяти матчей. Последняя победа «вишней» состоялась еще до коронавирусной паузы, когда 1 февраля была обыграна «Астон Вилла» со счетом 2:1.

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 28 очками идет на 18-й строчке.