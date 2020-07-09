Химки, Московская область, , 21:59 — REGNUM Американский тяжелый форвард, который также нередко играет на позиции центрового благодаря своим габаритам, Джордан Мики близок к возвращению в «Химки», сообщает журналист Sportando Эмилиано Каршиа.

По данным журналиста, российский клуб уже ведет переговоры с представителями игрока и клуба. Сейчас Мики играет выступает за мадридский «Реал».

В минувшем баскетбольном сезоне игрок набирал 9 очков и 4,1 подбора в среднем за матч в Евролиге. В розыгрыше чемпионата Испании статистика американец чуть хуже — 6,8 очка и 4,1 подбора за матч.

26-летний баскетболист выступал за «Химки» в сезоне 2018/2019.