Ньон, Швейцария, , 21:33 — REGNUM УЕФА приняла решение перенести старт использования системы ВАР на стадии группового этапа Лиги Европы еще на год, информирует пресс-службы организации.

Сообщается, что данное решение связано с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. Однако, это не исключает присутствие ВАР в розыгрыше матчей плей-офф Лиги Европы, система останется в регламенте игр на вылет этого и следующего сезона.

Следовательно, использование ВАР вступит в силу с началом розыгрыша Лиги Европы сезона 2021/2022.