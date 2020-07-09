Москва, 9 июля 2020, 21:16 — REGNUM Пресс-служба столичных «армейцев» сообщила, что клуб официально гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне.
Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
Отметим, что ЦСКА по-прежнему борется за прямую путевку в Лигу чемпионов, отставая от второй строчки на четыре балла.
Напомним, что прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов получают клубы, занявшие первое и второе место. Третье место присоединяется к турниру на стадии третьего квалификационного раунда. Четвёртая и пятая команды чемпионата отправляются в квалификационную стадию Лиги Европы.
ЦСКА занимает третье место чемпионата РПЛ с 46 очками в 27 матчах.