Череповец, Вологодская область, , 20:50 — REGNUM «Северсталь» сообщила о подписании контракта с защитником Михаилом Тихоновым на своем официальном сайте.

24-летний игрок продолжит свою карьеру в Череповце, где сможет раскрыть свой потенциал в Континентальной хоккейной лиге. В КХЛ за долгие годы в системе СКА защитник получил право выйти на лед только в трех матчах, из которых два были проведены за хабаровский «Амур».

В минувшем сезоне Тихонов выступал за «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге, набрав 12 (2+10) очков в 51 матче чемпионата, в плей-офф на его счету 1 (0+1) очка в 10 матчах.