Минск, , 20:15 — REGNUM Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с действующим защитником сборной Беларуси Ильей Шинкевичем на своем официальном сайте. Срок действия одностроннего соглашения рассчитан на сезон до 30 апреля 2021 года.

30-летний защитник прошедшие два сезона провел в составе подольского «Витязя». В минувшем сезоне КХЛ на его счету 3 (1+2) очка в 39 матчах. Ранее игрок на протяжению шести лет защищал цвета минского «Динамо», в общей сложности сыграв в КХЛ 326 матчей. В его активе 38 (11+27) результативных баллов за карьеру.

В составе сборной Беларуси Шинкевич выступил на четырех чемпионатах мира, а минувшем зимой завоевал золото Турнира шести наций в Будапеште, где стал лучшим защитником.