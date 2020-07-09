Лондон, , 20:15 — REGNUM Стали известны составы на матч 34-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Тоттенхэм», который пройдет на стадионе «Виталити Стэдиум».

«Борнмут»: Рамздейл, Аке, Смит, Рико, Келли, Гослинг, Лерма, Станислас, Брукс, Кинг, Уилсон.

Запас: Боруц, Кук, Сурман, Соланке, Греневельд, Кук, Стейси, Уилсон, Сарридж.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Дэвис, Винкс, Сиссоко, Ло Чельсо, Кейн, Ламела, Бергвейн.

Запас: Санчес, Сон, Сесеньон, Гадзанига, Моура, Ндомбеле, Скипп, Уайт, Фернандеш.