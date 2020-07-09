Москва, 9 июля 2020, 20:07 — REGNUM 9 июля в рамках первого тура группы A онлайн-турнира Eden Arena Malta Vibes Cup 2 встретились коллективы forZe и SG.pro. Игра завершилась победой SG.pro со счетом 16:14 на карте Train.
Самым ценным игроком встречи был признан 18-летний российский киберспортсмен Артем «kise» Глебкин, коэффициент k/d которого составил 1,83, а средний урон за раунд — 108,4.
Одержав победу и набрав 3 очка, SG.pro занял вторую строчку в группе A. ForZe без очков расположились позицией ниже.