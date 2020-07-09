Тамбов, , 19:27 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году на мероприятия федерального проекта «Спорт — норма жизни» будет направлено 205 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

На сепекторном совещании Tambov.gov.ru

Власти заявляют, что в регионе успешно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни», входящий в структуру нацпроекта «Демография». Замечаний со стороны федерального центра к Тамбовской области нет. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту региона Михаил Белоусов после селекторного совещания, посвященного промежуточным итогам реализации проекта. Его провела заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы России Ирина Роднина.

«По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» завершается реконструкция беговых дорожек стадиона в рабочем поселке Знаменка. К завершению подходит и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске. В том же наукограде ведется реконструкция футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Олимп» и реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив». Начаты работы по строительству площадок ГТО в разных населенных пунктах региона», — рассказал Михаил Белоусов.

Помимо строительства и реконструкции спортивных объектов, нацпроект поможет улучшить материально-техническую базу тренировочного процесса. К примеру, в этом году приобретут современное оборудование для спортшколы №4 «Мичуринск».

Национальный проект «Спорт — норма жизни» призван до 55% увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Тамбовской области этот показатель составляет 49,6%, и регион является одним из лидеров в стране. А по обеспеченности населения объектами спорта занимает третье место.