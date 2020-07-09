Москва, , 14:27 — REGNUM На 84-м году жизни умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба ЦСКА.

«Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича», — говорится в заявлении.

Сальков был вторым тренером в главной и олимпийской сборных СССР по футболу. Он выиграл золотые медали Олимпиады 1988 года в Сеуле. Также он возглавлял олимпийскую команду в 1982—1983 и 1989−1990 годах.

Кроме того, Сальков был главным тренером в донецком «Шахтёре», московском «Торпедо», волгоградском «Роторе» и сборной Узбекистана. По его руководством «Шахтёр» взял серебро чемпионата СССР 1975 года и бронзу в 1978 году, а «Ротор» — серебро чемпионата России 1993 года.