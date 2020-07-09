Львов, Украина, , 14:17 — REGNUM Футбольный клуб «Карпаты» (Львов) исключён из Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом 9 июля сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отмечается, что УАФ приняла решение исключить «Карпаты» из премьер-лиги из-за того, команда дважды не явилась на матч с «Мариуполем» без уважительной причины. Клубу были засчитаны технические поражения.

Ранее исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что у клуба есть проблемы с финансированием.

Напомним, 30 мая сообщалось, что в «Карпатах» выявлена вспышка заражения коронавирусом, из-за чего был отменён матч между «Карпатами» и «Мариуполем».

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