Москва, , 13:10 — REGNUM Высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке» рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом 9 июля сообщили в РФС.

«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит», — говорится в сообщении.

Напомним, после того, как «Зенит» стал чемпионом России по футболу, в Сети появилось видео из раздевалки команды, на котором был запечатлён эпизод с участием футболистов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт.

Медведев заявил, что этим жестом «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». «Спартак» в связи с этим обратился в комитет по этике РФС.

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