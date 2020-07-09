Москва, , 13:01 — REGNUM Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве с 1 августа можно будет увеличить с 10% до 50% от вместимости трибун. Об этом 9 июля сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в рамках смягчения ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, новая квота вступит в силу в новом сезоне чемпионата России по футболу. Текущий розыгрыш завершится 22 июля.