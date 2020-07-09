Омск, , 12:48 — REGNUM Омский «Авангард» расторг контракт со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсации. Соглашение с 27-летним форвардом было рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Андригетто перешёл в «Авангард» в июле 2019 года. До этого он играл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

В сезоне 2019/20 Андригетто сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть игр и две голевые передачи.

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