Миннеаполис, США, , 12:33 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» планирует подписать контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым. Об этом 9 июля сообщает The Athletic.

Отмечается, что клуб хочет подписать Капризова, несмотря на то, что ему нельзя будет сыграть в возобновлённом сезоне 2019/20. «Миннесота» готова заключить с ним соглашение и «сжечь» первый год контракта.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. С 2017 года он выступает за ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2018 года.

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