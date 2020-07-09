Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» договорился с «Токио» о переходе японского хавбека Кенто Хасимото. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 9 июля.

Предполагается, что с 26-летним полузащитником будет подписан четырёхлетний контракт. Договор будет подписан после того, Хасимото прибудет в Россию и пройдёт медосмотр.⁣⁣⠀

Кенто Хасимото является также игроком сборной Японии. В составе «Токио» хавбек забил 17 голов, на его счету — шесть голевых передач.⁣⁣⠀

ИА REGNUM напоминает, что ранее состав футбольного клуба «Ростов» пополнил 18-летний форвард из Македонии Давид Тошевски.

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