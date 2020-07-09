Турин, Италия, , 10:11 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Брешией» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Торино» голы забили нападающие Андреа Белотти (58) и Симоне Дзадза (86), автогол на счету защитника «Брешии» Алеша Матею.

«Брешия» ответила точным ударом нападающего Эрнесто Торрегроссы (21).

На сегодняшний день «Торино» набрал 34 очка и находится на 14-м месте в Серии А. «Брешия» идёт на 19-м месте с 21 очком.

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