Болонья, Италия, , 10:04 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Болоньей» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Сассуоло» голы забили полузащитник Доменико Берарди (41) и форвард Лукаш Гараслин (56). «Болонья» ответила точным ударом нападающего Мусы Бэрроу.

На сегодняшний день «Сассуоло» набрал 43 очка и находится на восьмом месте в Серии А. «Болонья» идёт на 10-м месте с 41 очком.

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