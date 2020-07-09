Болонья, Италия, 9 июля 2020, 10:04 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Болоньей» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе «Сассуоло» голы забили полузащитник Доменико Берарди (41) и форвард Лукаш Гараслин (56). «Болонья» ответила точным ударом нападающего Мусы Бэрроу.
На сегодняшний день «Сассуоло» набрал 43 очка и находится на восьмом месте в Серии А. «Болонья» идёт на 10-м месте с 41 очком.
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