Рим, , 09:51 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Пармы» Юрай Куцка, реализовав пенальти. На 43-й минуте счёт сравнял хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.

Победу «Роме» принёс точный удар полузащитник Жордана Верету.

На сегодняшний день «Рома» набрала 51 очко и находится на пятом месте в Серии А. «Парма» идёт на 12-м месте с 39 очками.

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