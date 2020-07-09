Москва, , 09:47 — REGNUM Генеральным директором московского «Спартака» стал Шамиль Газизов. Об этом 9 июля сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.

«Могу сказать, что на этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — сказал Федун.

Газизов с 2011 года занимал должность генерального директора в «Уфе». При нём команда впервые в своей истории вышла в премьер-лигу, а по итогам сезона 2017/18 заняла шестое место, получив путёвку в Лигу Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост генерального директора «Спартака» покинул Томас Цорн.

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