Харьков, Украина, , 09:11 — REGNUM Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины по футболу, обыграв в финале «Ворсклу». Матч прошёл на стадионе «Металлист» в Харькове и завершился победой «Динамо» со счётом 1:1 (8:7 — по пенальти).

На 11-й минуте счёт открыл форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк. Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич восстановил равновесие на 28-й минуте. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Динамо» — 8:7.

«Динамо» выиграло Кубок Украины в 12-й раз. Ранее киевский клуб побеждал в этом турнире в 1993, 1996, 1998−2000, 2003, 2005−2007, 2014 и 2015 годах. Больше только у «Шахтёра» — 13.