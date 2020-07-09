Хетафе, Испания, , 09:04 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Хетафе» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вильярреала» дубль оформил полузащитник Санти Касорла (66, 86), который забил оба гола с пенальти. Ещё один гол на счету хавбека Рубена Пеньи (93). «Хетафе» ответил голом форварда Уго Дуро (80).

Отметим, что в конце матча арбитр удалил трёх игроков «Хетафе» и одного футболиста «Вильярреала».

На сегодняшний день «Вильярреал» набрал 57 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» идёт на шестом месте с 53 очками.

Читайте также: «Бетис» разгромил «Осасуну» в матче чемпионата Испании