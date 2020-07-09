Барселона, Испания, , 08:45 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Луис Суарес на 56-й минуте. До этого арбитр удалил с поля двух игроков — форварда «Барселоны» Ансу Фати и хавбека «Эспаньола» Поля Лосано.

На сегодняшний день «Барселона» набрала 76 очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» идёт на 20-м месте с 24 очками и покинет Примеру по итогам сезона.

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