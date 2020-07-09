Ессентуки, Ставропольский край, , 08:40 — REGNUM Первый на Кавказских Минеральных Водах ледовый комплекс планируется построить в городе-курорте Ессентуки для развития в регионе хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта. Ожидается, что объект сможет начать работу к началу 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Комплекс будет строиться в рамках соглашения о взаимодействии между правительством региона и Союзом мастеров спорта. Накануне, 8 июля, в Москве подписи под документом поставили губернатор края Владимир Владимиров и директор Союза, призер Олимпийских игр и чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Приступить к реализации проекта планируется в самое ближайшее время.

«Уже осенью [2020 года] мы планируем начать работы. При этом Союз мастеров спорта берет на себя как строительство объекта, так и организацию всего тренировочного процесса. Это будет школа не только фигурного катания и хоккея. Это школа зимних видов спорта. Поэтому в перспективе у нас есть планы развития в ней керлинга и шорт-трека», — отметил Авербух.

Занятия с юными ставропольцами будут бесплатно проводить тренеры международного уровня. Всего в партнерстве с Союзом в крае планируется создать два ледовых комплекса.

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