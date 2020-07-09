Москва, , 08:05 — REGNUM «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в московском дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 38-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. На 43-й минуте хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

На сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, на счету команды 33 очка. «Локомотив» идёт на втором месте с 50 очками.

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