Шеффилд, Великобритания, , 07:52 — REGNUM «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Шеффилд» вырвал победу на 93-й минуте благодаря голу защитника Джона Игана, который пробил головой после подачи с углового.

На сегодняшний день «Шеффилд» набрал 51 очко и находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идёт на шестом месте с 52 очками.

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