Манчестер, Великобритания, , 07:47 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили Габриэл Жезус (10), Рияд Марез (21), Давид Сильва (65) и Рахим Стерлинг (91). Кроме того, автогол на счету защитника «Ньюкасла» Федерико Фернандеса (58).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 69 очков и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» идёт на 13-м месте с 43 очками.

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