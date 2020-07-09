Брайтон, Великобритания, , 07:42 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Мохамед Салах (6, 76), ещё один гол на счету Джордана Хендерсона (8). «Брайтон» ответил голом форварда Леандро Троссарда (45).

«Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 92 очка. «Брайтон» идёт на 15-м месте с 36 очками.

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