Москва, , 06:24 — REGNUM Московские команды «Спартак» и «Локомотив» завершили матч в рамках 27-тура Российской премьер-лиги со счетом 1:1.

Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Тушине. На 38-й минуте гол за «красно-белых» забил Эсекьеля Понсе, после чего на 43-й минуте точным ударом ответил с пенальти футболист «Локомотива» Алексей Миранчук.

Запоминающимся моментом в первом тайме стало решение главного арбитра Сергея Лапочкина, который удалил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско из-за споров. Он выражал недовольство решением судьи, назначившим пенальти после нарушения правил в штрафной на Алексее Миранчуке со стороны игрока «красно-белых» Наиля Умярова.

После матча «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 50-ю очками, «Спартак» — седьмое место с 33-мя очками.

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