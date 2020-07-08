Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM 8 июля на стадионе «Крестовский» в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над ПФК «Сочи» со счетом 2:1.

В дебюте матча Антон Заболотный после передачи Александра Кокорина открыл счет — 0:1. Через 28 минут 23-летний бразильский вингер Малком восстановил равновесие в счете — 1:1. На 77-й минуте Сердар Азмун впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

«Зенит», одержав 20-ю победу в сезоне, набрал 65 очков. «Сочи» с 30-ю баллами временно расположились на 11-й позиции.