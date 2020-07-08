Тамбов, , 18:59 — REGNUM В Тамбовской области по нацпроекту «Демография» в 2020 году построят пять специальных площадок для выполнения нормативов ГТО, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Спортплощадка MarSaf

В регионе отмечен значительный интерес населения к выполнению норм ГТО. За годы обновленной истории проекта более 103,6 тыс. тамбовчан в возрасте от шести лет зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Почти 50 тысяч человек приступили к выполнению испытаний. Более 21 тысячи жителей региона стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

Для самостоятельной подготовки тамбовчан к выполнению нормативов комплекса в 2020 году на Тамбовщине в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального (регионального) проекта «Спорт — норма жизни» будет построено пять специальных площадок. На их строительство направят около 19 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. В настоящее время идет подготовка мест под будущие площадки.

Как отметили в управлении по физической культуре и спорту, площадки появятся в селах Гавриловка, Пичаево, Платоновка Рассказовского района, рабочих поселках Умет и Дмитриевка Никифоровского района.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Укрепить здоровье и проверить свою физическую подготовленность как раз и помогает комплекс ГТО.

Площадки будут включать в себя уличные тренажеры для кардио‑ и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», турники. Все спортивное оборудование будет установлено на резиновом покрытии, как требует техника безопасности.

«Нормативы ГТО — это показатель физического развития и здоровья как взрослого человека, так и ребенка. Приступить к выполнению норм можно с шести лет. При переходе в новую возрастную ступень — подтверждать свой уровень», — напомнил начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

В 2019 году по программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» было построено десять аналогичных спортивных площадок. Они появились в городах Тамбов, Мичуринск, Кирсанов, Котовск, Моршанск, Рассказово, Уварово, а также селе Новая Ляда Тамбовского, селе Заворонежское Мичуринского района, селе Устье Моршанского района.