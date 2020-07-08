Пловдив, , 15:13 — REGNUM Футболисты и болельщики болгарского футбольного клуба «Локомотив» (Пловдив) заразились коронавирусом после празднования победы в Кубке Болгарии. Об этом 8 июля сообщила газета Marica.

Отмечается, что в результате заразились пять футболистов команды, а также 50 болельщиков, которые участвовали в торжествах.

В финале Кубка Болгарии, который состоялся 1 июля «Локомотив» обыграл софийский ЦСКА в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.