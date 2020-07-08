Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что его слова о «Спартаке» были юмором. Об этом 8 июля сообщает Sport24.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение», — заявил Медведев.

Ранее в Сети появилось видео из раздевалки «Зенита», на котором был запечатлён аморальный эпизод с участием футболистов команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт.

Позже Медведев заявил, что этим жестом «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

Руководство «Спартака» обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) из-за случая в раздевалке и высказываний Медведева.