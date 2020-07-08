Москва, , 14:33 — REGNUM Телеканал «Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года. Об этом 8 июля сообщается на сайте телеканала.

«Поклонники скорости смогут наслаждаться любимым зрелищем на «Матч ТВ» четыре ближайших сезона: в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это контракт на эксклюзивный показ «Формулы-1» в России. Он включает в себя трансляции свободных практик, квалификаций и гонок.

Кроме того, в пакет прав входят ещё три гоночные серии: «Формула-2», «Формула-3» и «Суперкубок Порше».