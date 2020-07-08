Булонь-Бийанкур, Франция, , 14:10 — REGNUM Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо вернулся в «Рено». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба французской команды.

Отмечается, что 38-летний Алонсо будет пилотом «Рено» в сезоне 2021 года.

Напомним, Алонсо выступал за «Рено» в 2003—2006 и 2008−2009 годах. Он стал двукратным чемпионом мира — в 2005 и 2006 годах.

В 2018 году он покинул «королевские гонки» после четырёх сезонов в «Макларене».

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