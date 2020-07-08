Москва, , 14:02 — REGNUM Если российских легкоатлетов лишат возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе, то Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) обратится в суд. Об этом 8 июля заявил глава организации Евгений Юрченко.

«Лишение нейтрального статуса — чудовищное нарушение прав спортсменов. И я считаю, его обязательно нужно отстаивать в суде», — сказал Юрченко.

Это может произойти, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) введёт новые санкции к ВФЛА за невыплату штрафа в размере $5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВФЛА в срок до 1 июля не выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн. Теперь эта ситуация будет обсуждаться 29−30 июля на заседании совета World Athletics.

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