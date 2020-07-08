Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону в день матча «Ростов» — «Уфа» будет организована работа дополнительных автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Для обеспечения транспортного обслуживания ростовчан будет дополнительно выделено 26 единиц подвижного состава», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что матч 27-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Уфа» состоится 8 июля на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток будет дан в 20:30 мск. Возглавит судейскую бригаду Алексей Еськов.

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