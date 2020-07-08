Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита». Об этом 8 июля заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Он также добавил, что полузащитник Андрей Мостовой не сможет принять участие в матче, поскольку не выполнены условия аренды, по которым он мог бы выйти на поле.

Напомним, Кокорин и Мостовой являются игроками «Зенита» и выступают за «Сочи» на правах аренды. Матч «Зенита» и «Сочи» пройдёт 8 июля в Санкт-Петербурге.

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