Цюрих, Швейцария, , 13:10 — REGNUM Действие правила пяти замен в основное время футбольного матча может быть продлено на сезон 2020/21. Об этом 8 июля сообщает портал Athletic.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) могут объявить об этом решении в ближайшие дни.

Напомним, ранее командам разрешили проводить по пять замен вместо трёх во время доигровки сезона 2019/20. Это решение приняли, чтобы сократить нагрузку на игроков после возобновления матчей.