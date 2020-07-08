Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Коллективное соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) одобрил исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба профсоюза.

Отмечается, что исполком передал договор игрокам, которые будут проводить ратификационное голосование. Их решение будет объявлено 10 июля.

Действующее коллективное соглашение истекает после сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что в новом коллективном соглашении будет учтена возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон в НХЛ возобновится 1 августа.

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